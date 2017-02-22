搶機捷美食商機 京站吃壽司送9折券

3月2日起京站海壽司單筆消費滿200元送9折券，京站獨家，限下次消費使用。（業者提供）

3月2日至4月5日憑護照或銀聯卡在京站購買BURTS BEES經典護脣禮盒，原價400元、特價299元。（業者提供）

桃園機場捷運（簡稱機捷）3月2日正式通車，京站時尚廣場今（22日）宣布，3月2日(四)起至今年12月底集結19間美食櫃位推出獨家悠遊卡小額消費活動，持悠遊卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡至指定美食櫃位消費享83折起優惠，其中，海壽司單筆消費滿200元送9折券，以美食集客吸引人潮上門。

業者觀察，機捷16日開放民眾試乘後，館內出現許多桃園消費者，一周人流量明顯較去年同期增1成；樂見3月2日正式開通後，不但能吸引桃園消費者來台北購物，也看好外國觀光客購買伴手禮和紀念品的需求增加，帶來的觀光人潮可帶動台北車站附近商圈發展，預估觀光人潮可成長2成。

這次，特定美食櫃位消費獨享回饋，除了海壽司，還包含段純貞紅燒筋腱心牛肉麵+燉雞麵+粉蒸排骨+紅油炒手+春茶2杯，原價650元、特價599元；吉豚屋的滑蛋咖哩豬排丼和豬排咖哩鍋定食，享白飯加大等。

另，因應觀光客增加，也針對出入境的旅客推旅用小物優惠活動，3月2日至4月5日憑護照或銀聯卡可享指定商品最低7折起優惠，包含購買LANEIGE 40ml系列護手霜3件組，原價1050元、特價899元；BURTS BEES經典護脣禮盒，原價400元、特價299元；愛居人的Mythos米索思旅行五件組，原價680元、特價476元。

此外，嚴選出10大推薦伴手禮，包括3項國人也愛的人氣前3名伴手禮，像是曾被評為「全世界TOP10最好吃的零食」的「糖村牛軋糖」，法式牛軋糖500g、特價350元，單筆滿3000元享本島單一地點免費宅配服務；採用新鮮豬後腿肉，以釀造180天的醬油醃製而成的「快車肉乾」，首創0.01cm的經典超薄肉紙，香脆肉紙系列200元；外國觀光客必買的禮品之一的「順成蛋糕」鳳梨酥，綜合鳳梨酥12入、370元，8入組任四盒特價1000元，單筆滿3000元享本島單一地點免費宅配服務。

(中時)