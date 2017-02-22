衛武營培育藝術人才 今年將辦2場工作坊

讀劇工作坊將帶領南臺灣演員共讀歷經400多年歷史，讀來仍感動人心、直指社會的劇。（衛武營營運推動小組提供）

衛武營為培育表演藝術專業人才，去年引進國外師資，策畫系列課程，包括林克雷特聲音訓練系統創辦人克莉絲汀‧林克雷特(Kristin Linklater)、美國傳奇小丑彼得夏卜（Peter Shub）等劇場大師親自授課。今年4月，衛武營延續培訓計畫，再推出「讀劇」與「動物轉化」2檔工作坊，邀金鐘影后王琄、台新藝術獎入圍人魏雋展等重量級講師傳授寶貴經驗。

這次將是王琄首度在高雄授課，她認為，戲劇的力量，來自於利用具想像力的聲音詮釋角色，因此，近年她致力於讀劇練習與推廣，今年4月13日到22日，她將與英國威爾斯大學戲劇博士何一梵等講師，南下高雄衛武營，以戲劇大師莎士比亞的作品為讀本，帶領南臺灣演員共讀歷經400多年歷史，讀來仍感動人心、直指社會的劇。

另檔「動物轉化工作坊」，則由多次入圍台新藝術獎、三缺一劇團藝術總監魏雋展親自授課，4月24到29日，他要帶領學員從觀察動物到系統性訓練，感受身體中潛在的動物爆發力。

2檔工作坊即起開放報名，將於3月10日截止報名，有劇場經驗的相關表演者均可參與，報名及更多課程內容可上「衛武營本事部落格」blog.waf.org.tw 查詢，或電洽(07) 768-0707。

衛武營致力提供表演藝術人才進修管道，2016年至今，共辦9場專業工作坊，涵蓋戲劇、音樂、馬戲、舞蹈、劇場製作等，共超過1500位國內外專業表演者參與。

(中時)