土地開發建商行賄雙北官員？王聖文跳樓留遺書自清未收錢
新北地檢署偵辦晶鑽建設為取得雙北多處土地開發案相關執照，涉嫌行賄北市都發局、建管處及新北市地政局等單位，雖然將晶鑽實際負責人、前董事長李嘉詳聲押獲准，但遭搜索的新北市地政局副局長王聖文，卻在昨日搜索結束後，於下午3時許從桃園區住家留下遺書後跳樓身亡，檢方表示將進一步調查王聖文尋短原因。
檢方表示，晶鑽建設2010年間申請多處土地開發案相關執照時，涉嫌行賄新北市地政局副局長王聖文及台北市都發局、建管處官員，經蒐證認為其中確有官商勾結弊端，這幾周已陸續約談相關業者到案說明，並自前日開始搜索官員住處及辦公處所。
昨日清晨廉政官持搜索票，並在王聖文及其妻子的陪同下搜索王聖文桃園區住處，過程中王聖文都很配合，過程平順也看不出異狀，當廉政官離去時王還親自送下樓，未料他卻在下午3時左右跳樓自殺身亡。
同一時間檢方也約談晶鑽建設實際負責人李嘉詳到案說明，並前往台北市政府、新北市政府調閱包括內湖一棟8層樓建案及泰山塭仔圳、金山、新店中央新村北側等多處土地開發案相關設計規畫、區域徵收作業等資料，釐清案情。
檢方複訊後，認為李嘉詳涉及貪汙罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押後，今日上午新北地院裁准羈押。
檢方指出，自農曆年前開始，檢廉就已發動就數波約談業者行動，但直到前日起才首度搜索台北、新北市府相關局處及官員住處，尚未約談過任何一名公務員。
據傳王聖文在遺書中表示並未收錢，對此檢方表示目前案件仍在偵辦中，且部分證物昨日才剛起獲，還無法說明王聖文涉案狀況。
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(中時)
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