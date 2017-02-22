新北地政副局長遭檢搜索後墜樓不治

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新北市地政局副局長王聖文位桃園住處遭檢方搜索後，昨天下午3時疑自殺，從高處墜落後當場無生命跡象，送醫後仍告不治。

消防局表示，昨天下午3時57分，在桃園區大業路一段，有民眾表示看到有人從高處墜落，轄區分隊派員前往搶救，到達現場傷者已倒臥路面，立即給予CPR急救後送醫。

男子當場無生命跡象，經送醫急救後仍不治，經警消身分比對後確認是王聖文。

媒體報導，王聖文遭檢方搜索後自殺，新北地檢署今天指出，昨天因案搜索王聖文桃園住處，他的妻子在場，過程平和，並未約談。1060222

(中央社)