李敏鎬榮獲國家品牌論壇文化領域大獎

韓國國家品牌振興院消息人士今天指出，韓星李敏鎬在「2017國家品牌論壇」頒獎典禮上，獲頒文化領域大獎。

南韓「亞洲經濟」今天指出，韓國國家品牌振興院於今天上午在首爾舉行「2017國家品牌論壇」頒獎典禮，旨在嘉獎和鼓勵對國家品牌價值做出突出貢獻的個人和企業。

李敏鎬被韓國國家品牌振興院選定為「2017 國家品牌論壇」文化領域大獎的獲獎者，表彰他代表韓國的國家形象，在全世界受到廣泛關注和喜愛，國際影響力得到認可。

韓星李敏鎬攜手全智賢演出韓劇「藍色大海的傳說」引發觀眾熱烈迴響，收視率領先同檔劇，不久前圓滿落幕。

不僅如此，李敏鎬也被委任為2018平昌冬奧會宣傳大使，積極為平昌冬奧會宣傳造勢。李敏鎬還在2016上海微博電影之夜獲得微博亞洲電影先鋒人物稱號，他還是「2016-2018韓國訪問年」的宣傳大使，為宣傳韓國做出貢獻。1060222

(中央社)