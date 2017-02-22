濫訴變成家暴 綠委研議修正法律
民進黨立委李麗芬今天表示，要嚴厲譴責對婦女所有形式的暴力，包括利用濫訴來達到離婚，這是非常不應該的行為，接下來也會與其他立委與婦團研議，如何在法治面上能更加周全。
勵馨基金會等數個婦女團體，今天與立委周春米、李麗芬今天在立法院共同召開記者會，說明濫訴成為家暴手段的問題。
勵馨基金會執行長紀惠容指出，發現尤其是高社經地位者，非常會利用其資源製造訴訟案件，造成受害者與身邊的親人莫大壓力；濫訴是浪費司法資源，也是家暴，應核發保護令。
現代婦女基金會執行長林美薰表示，濫訴是家暴的形態，這是毋庸置疑的，這本質是惡意的；但現在沒有一個案件，法官會因為濫訴的情況，核發保護令，所以當務之急應請法官要增加這方面的敏感度，最好禁止濫訴可以成為保護令的一個款項。
李麗芬指出，在社會當中，一定還有很多婦女遭受到家暴的侵害，她要嚴厲譴責對婦女所有形式的暴力，包括利用濫訴來達到離婚，或取得孩子的監護權的目的，這是非常不應該的行為；未來會與其他立委與婦團研議，如何在法治面上能更加周全。
周春米則說，濫訴的經驗大家都有，所以如何透過法律制度來遏止，除了保障人民權益外，也能節省司法資源不要濫用；司改國是會議會針對濫訴進行討論，她也會和其他立委一起作出法律上的修正與檢討。1060222
(中央社)
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