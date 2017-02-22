捍衛台灣海洋 海巡署辦護永專案研討會
(中央社記者朱則瑋台北22日電)海巡署為保護台灣海洋環境資源永續發展政策，今天早上舉辦「106年護永專案策進及展望研討會」，邀請各單位及專家學者對未來海洋保育議題進行深度討論與意見交換。
會議中邀請漁業署、環保署、社團法人台灣環境資訊協會、海龍王愛地球協會、財團法人海洋公民基金會、財團法人黑潮海洋文教基金會、台灣海域保護及監測協會、台灣動物社會研究會等6個保育團體代表及13名專家學者列席指導。
海巡署長李仲威致詞時表示，海巡署作為台灣海域執法機關，為落實國內海洋各項養護及保育規範，守護周邊海域的生態環境及資源，自105年7月1日起正式實施「護永專案」，專案性執行全國威力掃蕩工作，聯合各主管機關嚴格查處非法、違規漁業行為外，整合政府及民間資源辦理淨灘活動，且遴邀海洋保育各界專家學者擔任「海洋環境保護及保育專業諮詢」，以具體行動展現海巡署守護海洋決心。
海巡署指出，「護永專案」執行以來(統計自105年7月1至12月31日止)，取締沿近海漁業違規案件計489件，與104年同期(413件)相比成長18.4%；另針對大陸越界作業漁船嚴格取締，共驅離大陸船舶505艘、裁罰51艘(罰鍰5160萬元)、扣留61艘及沒入7艘；辦理淨灘活動共計122場次，維護海洋環境資源成果豐碩。
海巡署表示，感謝各專家學者在會議中的寶貴意見，將審慎評估後配合「護永專案」做整體規劃，未來期能在既有基礎上持續「突破」和「創新」，使海洋資源能夠永續利用，達到守護海洋、永續經營的目的。1060222
(中央社)
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