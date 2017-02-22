地方稅網路申報率 竹市創全國最高

使用網路申報繳稅已經是現在的社會趨勢，新竹市稅務局持續推廣民眾使用網路申報地方稅，不僅更加便民，且經財政部評定，去年度網路申報使用率高達98.5％，居全國之冠。申報率不僅比全國平均申報率91.6%高出許多，也比前年申報率97.2％又更進一步，再創高峰。

稅務局長范春鑾表示，新竹市是智慧科技城市，個人電腦使用率及網路使用率都是全國冠軍，而具有「所得高」、「出生率高」及「教育水準高」及「平均年齡最低」等「三高一低」特質的市民，對於網路服務更有高度的需求與期待，地方稅網路申報以「網路替代馬路」，提供便捷快速的申辦管道，節能減碳又便民，而市民的高使用率代表這項服務確實符合民眾需求，也獲得民眾高度的肯定與回饋。

稅務局2006年首創全國自行開發地方稅網路申報系統，績效優異並獲好評，促使財政部借助該局經驗統一建置並推廣至全國使用，雖然申報率一直都領先各縣市，但稅務局為強化推動仍持續積極輔導民眾、地政士、房仲業者及報稅代理人等使用網路申報，希望能發揮此項服務的最大效益。

王姓地政士說，他對於地方稅網路申報系統原本持觀望態度，但稅務局積極輔導並派員親自至事務所協助學習使用，遇到任何問題也都儘速協助解決，讓他感到非常窩心，使用後發現真的非常方便，各項地方稅業務都能申辦，在家就可列印繳款書，節省不少時間，現在他已是網路申報的忠實愛用者。

另外稅務局表示，即日起健保卡也可網路申報囉，原本民眾只能用自然人憑證登入系統，現在只要先至衛生福利部中央健康保險署網站，申請「健保卡網路服務註冊」後，就可選擇用「健保卡+密碼」方式登入系統進行各項申辦作業，且不分平時或假日，提供24小時全年無休服務，歡迎民眾多加利用。

(中時)