美國資深學者贈書，近4萬冊漂洋過海到金門

美國知名學者歐克曼教授（左）捐贈近4萬冊書，由金大校長黃奇代表接受。（李金生攝）

近4萬冊書漂洋過海到金門，是一群人在背後努力的結果。（李金生攝）

沙美萬安堂在贈書活動中出錢出力，金大校長黃奇頒贈感謝狀給主委黃瑞華（左二）。（李金生攝）

金大圖書館長林正士表示，歐克曼的贈書將在編目後上架與讀者分享。（李金生攝）

金門副縣長吳成典（右）代表致贈感謝狀，表揚歐克曼教授的努力與付出精神。（李金生攝）

執教於美國俄亥俄州立大學動物科學系，在國際學術界素享盛名的學者歐克曼教授，今（22）日將他號召美國學術界與社會公益人士募集的原文書近4萬冊捐贈給國立金門大學，為這所快步起飛的年輕大學充實圖書館藏資源，更在浩瀚的書海中，引進帶領學子走向世界的澎湃西潮。

金大校長黃奇指出，歐克曼教授募集捐贈的外文書籍共920箱3萬9660冊，主題涵蓋各學術領域，這是金大創校以來，單筆數量和市值最高的圖書資源捐贈。金大將在每本書的書名頁加蓋歐克曼教授損贈專章，做為永久紀念。

黃奇並特別介紹歐克曼是美國俄亥俄州立大學講座教授，也是國際動物科學學術界知名學者，他自1984年至今已捐贈約300萬冊書給世界上超過100個國家，估計捐贈市值高達8億美金。

歐克曼則感謝在此次贈書活動中，背後默默付出的書商與工作人員，替這些書找到一個發揮價值的好地方外，還特別感謝他的第1位博士班畢業門生，目前任教於中興大學的陳明造教授，在此次捐書活動中穿針引線的努力。

金大指出，歐克曼贈書起源於去年初在土銀金城分行張雲盛經理的牽線下，陳明造教授與上海火腿公司董事長劉福生從旁協助，並在陳福海縣長及前立委楊應雄的關心下，終讓一樁美事付諸實現。

更值得一提的是，近4萬冊書籍由美國跨越太平洋、台灣海峽海來到金門，包括裝卸、運送費用和歐克曼此行旅費，全由金門沙美萬安堂及內閣三忠廟支應經費，充分展現社會團體熱心公益，造福鄉梓的熱忱。

陳明造也表示，歐克曼將好書送到世界各個角落，至今已捐贈75個貨櫃之多，也將薪水節省下來，回饋給他的母校美國肯達基大學達2000萬美元，樂善好施、不忘本的精神相當難得。

歐克曼在贈書儀式後，並以他認為人生成功的3大主軸：學業、道德與社交能力，與金大師生分享45分鐘的專題演講，期待對金大學生帶來一些啟發。

(中時)