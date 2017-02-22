神明廳線香、紅色相框 也成竊賊下手目標
家中神明廳線香、祖先紅色相框竟也成為竊賊下手的目標？2名男子在夜店狂歡時，與友人玩尋寶遊戲，約定外出尋找紅色物品後再回店內，沒達成使命就是「魯蛇（loser）」。沒想到，2人還未得手，就連同身上80多公克K他命都被警方查獲送辦。
日前某天凌晨4、5點左右，家住台南市南區三官路的屋主，突然發現家中神明廳傳出異常聲音，懷疑有小偷入侵，經迅速報警，警方當場查獲涉嫌偷竊線香與紅色紙包裝祖先相框的20歲杜姓男子，並循線在他身上起獲80多公克K他命。隨後，員警又循線查獲也涉嫌入侵鄰宅行竊未遂的杜男友人20多歲林姓男子。
2嫌告訴警方，17日凌晨他們與朋友在台南市永華路某知名夜店狂歡時，一群人打賭玩「尋寶」遊戲，每個人需分頭尋找「紅色物品」，再返回夜店集合；找不到紅色物品的人就是輸家，因此才會潛入民宅竊取線香與紅色相框。全案偵訊後，依竊盜罪嫌法辦。
警六分局長吳清飛知悉後，除指示從優獎勵同仁，也於破案當日立即將嘉獎令頒發給員警；台南市警察局得知，也指派副局長陳書田從新營驅車親至南區金華所頒贈破案茶，鼓勵員警工作認真。
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(中時)
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