一例一休衝擊 這8家國道客運3月起調漲

我要評比

一例一休上路後國道客運票價蠢蠢欲動，經交通部2度協商凍漲，敲定等到228連假過後，3月1日起再調整票價；根據公路總局統計，目前至少有8家業者確定3月漲價，包括統聯、日統、亞聯、葛瑪蘭、和欣、國光、阿羅哈與基隆客運。

據了解，各家業者漲幅落差大，例如葛瑪蘭台北到礁溪，票價從104元漲到110元，漲幅約5.5%；統聯台北到台南則從220元漲到370元，漲幅高達68%。

統聯客運最新公佈的價格表顯示，調漲幅度最大的是台北－台南的促銷時段，從原價220元漲至370元；漲最少的是台中－高雄的原價時段，310元漲到330元，漲幅約6％。

葛瑪蘭客運從3月4日起票價調漲約5％，台北－礁溪將從104元調漲至110元、台北－宜蘭從129元漲至137元，台北－羅東從135元漲至141元。

首都客運尚未公告哪天調整票價，但也將預計於3月初會實施。據悉，台北到礁溪從90元漲至92元，台北－宜蘭、羅東全票從120元漲至128元。

日統客運7000、7001、7002、7005等4條路線，官方也在日前於網站公佈，漲幅在10%左右；基隆客運則有2條國道客運路線將調漲。

阿羅哈客運則說，要等3月過後，再評估是否要漲價。

(中時)