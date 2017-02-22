台灣首位盲人律師授課，中市府強化身心障礙服務

台中市府民政局邀請台灣第一位盲人律師李秉宏經驗分享，鼓勵團隊落實身障者權益保障，以同理心為民服務。（盧金足攝）

台中市府民政局長蔡世寅希望第一線服務團隊，對身心障礙者權益保障及民主治理的認識。（盧金足攝）

台中市政府民政局為增進第一線服務同仁對身心障礙民眾的服務品質，邀請台灣第一位盲人律師李秉宏經驗分享，鼓勵團隊落實身障者權益保障，以同理心為民服務。

講習為期3天，民政局邀請李秉宏律師、翁國彥律師、翁燕菁教授擔任講師，有律師資歷的民政局副局長盧政遠也特地授課，提升民政局、戶政事務所、生命禮儀管理處、孔廟忠烈祠聯合管理所等單位第一線服務團隊對身心障礙者權益保障及民主治理的認識。

李秉宏是台灣第一位盲人律師，他以親身經驗分享身障者所遭受的各項難題及克服的人生歷程，鼓勵公務員應具同理心，對於身障者在社會、文化、經濟、教育、工作與就業、公共參與等領域，應享有相同的人權與基本自由，並將公平參與、機會平等、尊重等觀念，落實在市政推動上。

而具有律師資歷的民政局盧政遠也講授有關民主治理價值課程，以實務經驗與同仁一同探討，與會者受益匪淺，對於日後推動各項市政及為民服務有莫大助益。

(中時)