藥頭辯稱幫土豪哥跑腿買毒 法官仍裁押

北檢起訴土豪哥朱家龍等人後，北院開庭審理藥頭江哲瑋及張子奕涉案部分，江向法官供稱只是幫朱家龍跑腿買毒，然後送貨到W飯店，否認有販毒牟利。法官訊後認為，江、張涉嫌重大，且有串證可能，將2人裁定羈押禁見。

至於因為吸食毒品而被觀察勒戒的土豪哥朱家龍及洪聖晏，則必須待觀察勒戒期滿後，再由法院決定是否羈押，檢方提訊他們後，已回押看守所繼續勒戒。

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(中時)