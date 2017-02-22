關懷智能障礙青年 World Gym「愛心聖誕禮盒」捐款百萬 攜手小甜甜共同支持公益

World Gym世界健身俱樂部長期支持公益，今年推出「愛心聖誕禮物盒」廣受各界支持，全台限量430盒、每盒3,000元的禮物盒一開賣即引起民眾搶購，1月19日更特舉辦捐款記者會，正式將銷售所得全額捐贈給「心路基金會」。

World Gym台灣區總裁John柯約翰表示：「非常感謝全台民眾的支持與adidas公益捐贈的運動毛巾，讓我們有機會能幫助心路智能障礙青年健康計畫，這次World Gym募集來自全台民眾的善款總計1,290,000元，將全額捐出給此次合作的「心路基金會」，提供最實質的幫助，也希望拋磚引玉呼籲大家關心弱勢族群、為他們開啟更多可能！」

小甜甜張可昀無償出席、攜手World Gym獻愛心！

形象正面樂觀、近期透過運動瘦身成功的小甜甜張可昀今日亦無償出席捐款記者會，擔任此次活動的愛心大使，和World Gym台灣區總裁John柯約翰一同捐出善款，小甜甜表示：「智能障礙青年與家庭，比一般人要面對更多問題與挑戰，這次World Gym與心路基金會的合作，讓大家有機會用最實質的方式提供他們保持健康的相關資源，擁有更好的每一天！」

心路青年健康計畫，好天天動動舞活潑表演！

心路基金會的青年健康計畫致力於支持15歲以上的智能障礙青年日常健康觀念、餐食健康、口腔保健、治療師服務、健康檢查、體適能、健康維護系統，此次1,290,000元的善款可以幫助基金會一年多聘請2位治療師；也可支持300位服務對象7年的健檢費用；或者購買更多安全的健康器材。記者會現場來自心路青年健康計畫的青年們更現身表演「好天天動動舞」，活潑賣力的演出溫暖全場！

World Gym在台16年，身為台灣第一大健身品牌，除了持續拓展據點，對於公益活動更是不遺餘力，不僅定期捐款社團法人台灣關愛之家協會、參與惠明盲校志工服務、籌辦慈善月曆捐款、舉辦愛心有氧派對捐款瑪利亞基金會，這次更特別與心路基金會合作，就是希望能善盡企業社會責任、幫助弱勢族群、帶領全台民眾一同關心智能障礙者健康

(中時電子報)