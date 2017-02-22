全國環境清潔維護考核 苗縣獲3項優等殊榮
行政院環境保護署上年度全國「地方政府環境清潔維護考核」評比結果出爐，苗栗縣各項環境整潔維護成效受評審委員肯定，獲全國直轄市及縣市組第二組優等獎，環保局推薦參與評比的銅鑼鄉及銅鑼福興村分，也分獲全國鄉鎮市區及村里雙重優等獎，囊括3項優等殊榮。
環保局指出，三喜臨門外，指定的公館鄉及公館館東村也獲全國鄉鎮市區及村里優等獎，顯示環保署對苗栗縣推動轄內環境清潔維護的努力高度肯定。
縣長徐耀昌上任後，對境內環境整潔非常重視，一再要求環保局加強環境清潔維護，該局則強化督導機制，每月召開環境清潔維護工作會議追蹤列管，落實各權責單位維護工作，並且不定期派員督導轄區各重點道路、匝道、觀光景點及公廁維護，發現棄置髒亂點，即通報轄管單位清理，以維護苗栗清新、幸福城市環境。
環保署去年9月至11月間無預警考核評比，由考核委員至全國各直轄市及縣市、鄉鎮市區及村里，考核平時環境清潔維護的情形，最後成績評定出爐，苗栗縣獲得全國直轄市及縣市組第二組優等獎，顯示平日作為相當落實。
環保局長劉伯舒表示，此次考核評比佳績顯示各鄉鎮市共同努力維護市容環境景觀，並透過環保志義工的熱心參與，帶動民眾維護環境整潔力量，積極主動維護環境清潔，共同打造清新亮麗幸福城市。
(中時)
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