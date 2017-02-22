情人節愛的任務迴響熱烈 健身房再推情侶免費入場

健身風氣盛行，現在健身房除了鍛鍊身體也成為熱門的約會及社交場合，下班、週末相約去運動更是許多戀人未滿的男女或情侶最佳約會理由，不僅健康還可以互相激勵鍛鍊好身材，甜蜜指數破表。台灣最大健身連鎖品牌World Gym分享，有許多民眾來World Gym健身時遇見另一半，因為彼此擁有共同的健身目標，互動也藉由健身更為親密，甚至有不少情侶都幸福的步入禮堂，還回到World Gym拍婚紗、跟大家分享好消息！

九百朵玫瑰花免費索取，合照抽adidas情侶運動鞋！

健康的身體絕對是對自己及心愛的人最好的禮物，World Gym今年情人節特別推出「愛的任務」活動，全台發出九百朵玫瑰花，民眾只要出示World Gym Facebook上愛的任務圖片即可以免費索取，藉由送花跟心愛的情人、家人、寵物等示愛，拍下合照再抽adidas情侶運動鞋，希望藉由這個活動，讓大家勇敢把愛表現出來，也鼓勵大家記得多運動才能陪伴對方長久並擁有健康美好的人生。活動推出後反應熱烈，引起不少民眾排隊參與。

情人攜伴運動趣！加碼再送7天免費進場運動！

延續活動熱潮，World Gym鼓勵更多民眾與另一半一同加入健身運動的行列，歡迎想要鍛鍊身材、和情人甜蜜蜜互動的民眾，上網索取七天免費進場運動的好康，除了和另一半一起體驗運動的好處，更透過運動讓雙方的感情更加緊密，機會難得千萬不要錯過！

(中時電子報)