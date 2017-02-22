兩岸視覺藝術交流展 屏東大學展出

「新藝新聲-兩岸青年視覺藝術交流展」屏東巡迴展，即日起到3月10日在屏東大學舉行，屏大視覺藝術系主任張繼文表示，兩岸美術教育，中國學寫實功力紮實，台灣有創意。

由大學院校藝文中心協會、中華文化聯誼會及浙江省文化藝術交流促進會合辦的「新藝新聲-兩岸青年視覺藝術交流展」，在激烈競爭中甄選出89件優秀作品，自去年9月起在台灣巡迴6個地方展覽，今年9月將前往中國浙江省中國美術學院接續巡迴展出。

這項參展競賽包括中國排行最頂尖的美術學府中國美術學院等兩岸約20所學校學生參展，部分參展者已獲國內及國際肯定，展覽作品主要包含繪畫、水墨、書法、版畫、立體造形及數位平面設計等類別，在89件平面與立體創作中，屏東大學就占了10件之多。

屏大視覺藝術系主任張繼文說，中國的青年學生寫實功力很紮實，並有中華文化及水墨、書法為基底，台灣則以創意為主，著重本地文化與生活經驗的感受等，各有擅長。

視藝系大三的陳羿如曾在全國學生美展獲得首獎，她以古典寫實的油畫風格，表現自己在準備大學學測時的苦悶心情：這學期到屏大視藝系研修、來自山東師範大學的王殊雨表示，中國的美術教育比較重視知識性的東西，但台灣更重視多元的體驗。1060222

(中央社)