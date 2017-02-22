雲林鄉代涉恐嚇取財 10萬元交保
雲林縣古坑鄉鄭姓鄉代涉嫌介入公共工程標案，向得標廠商恐嚇收取規費，雲林地檢署昨天搜索、傳喚，檢方複訊後，鄭姓鄉代及其他共犯分別以10萬元、5萬元交保候傳。
雲林地檢署今天表示，地檢署日前接獲線報，指雲林縣某鄉民代表涉嫌介入公共工程標案，向合法得標廠商恐嚇收取規費等案件，便組成專案小組。
經半年跟監蒐證後，見時機成熟，於昨天展開搜索行動，分別前往雲林縣古坑鄉民代表會辦公室，以及涉嫌鄉民代表、相關共犯住居所共19個處所執行搜索，分別拘提、傳喚鄭姓鄉民代表及共犯、證人等34人到案說明。
雲林地檢署指出，現場查扣現金新台幣84萬3000元、包裝茶葉112包、被害人借款本票、債務委託書、帳冊、賭博工具1批、無線電對講機2台、鐵條、空氣槍3把等證物。
經檢方複訊後，鄭姓鄉代與共犯黃姓男子涉嫌恐嚇取財等罪嫌，均以10萬元交保候傳，共犯張姓男子等8人，均以5萬元交保候傳，其餘請回。1060222
(中央社)
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