台分享智慧農業經驗 亞非國家迴響大

農委會農業試驗所所長陳駿季今天在「亞非農村發展組織」（AARDO）國際會議中分享台灣發展「智慧農業4.0」的經驗，引起與會各國代表廣大迴響，成功促成農業外交。

「亞非農村發展組織」20日到22日在印度首都新德里舉辦國際會議，討論「永續農業和農村發展技術升級」議題，上午並邀請陳駿季等16名專家發表專題演說，分享各國在永續農業和農村發展上的經驗。

陳駿季介紹台灣小農現狀及所引發生產規模過小等問題，同時介紹行政院農委會為解決相關問題，透過科技推動「智慧農業行動計畫4.0」的經驗。

他指出，台灣「智慧農業4.0」的總體目標是建立農業智慧生產、行銷與數位服務體系，克服小農單獨奮鬥的困境，透過資訊通訊（ICT）科技建立全方位農業消費與服務平台，並設立5個委員會推動數位化知識、自動化智慧生產、優化農產品品質、促進營運和促進根據雲端為基礎的農業追蹤。

陳駿季表示，台灣已在多個縣市找到802個契約農戶，透過無人機飛越農田拍照等方式蒐集土壤、農作物生長資料，並將所蒐集資訊傳送到雲端整合為大數據，再分析數據後，提供農民耕作建議，調整耕作狀態，以提高農產品產量與品質。

此外，陳駿季說，這項計畫也建立一個數位產銷平台，透過數位產銷平台掌握農產品收成與產量狀況，並進行整體行銷，同時以數位化方式提供消費者服務。

在簡報結束後，引起與會AARDO各國代表廣大迴響，紛紛提出詢問，尤其是對無人機監控農田部分。

陳駿季答覆時指出，這項計畫共有3個層次，第一層是透過太空衛星影像，第二層是飛機攝影，第三層是無人機攝影，即時傳遞所獲得影像至雲端進行每日分析，以改善農產品產量和品質。

結尾時，陳駿季表示，未來的農業不能仰賴過去的農業活動，應該是整合許多創新想法。台灣發展的系統與經驗也許不適合每個國家，但卻適合一些擁有小農的國家，幫助更多農民解決問題。

陳駿季的發言引起各國代表熱烈鼓掌。

陪同的駐印度代表處科技組長陳和賢說，AARDO多數非台灣邦交國，透過農業科技與經驗的分享與交流，讓AARDO真正成為台灣與非邦交國一個重要交流平台，為亞非國家貢獻一己之力。1060222

(中央社)