司改國是分組討論 環境案件偵查引共鳴

司改國是會議第三組分組會議今天登場，籌備委員會副執行秘書林(峰)正會後指出，空氣汙染、水資源汙染等環境案件偵查如何改善議題，最引起共鳴，下次開會繼續討論。

司法改革國是會議第三組分組會議主題為「權責相符高效率的司法」，司法改革國是會議預計在6月登場；今天第三組分組會議逾4小時結束，召集人為瞿海源，會議中推派法務部參事陳瑞仁為副召集人。

瞿海源會後指出，會議中印象最深刻的是出席的檢察官代表、委員林達說，外界批判這次人選產生方式，讓林達感到灰心難過，一度不想參加，但因為長期關心司法改革，最後今天還是出席；瞿海源說，他也對檢協會、部分法官、媒體及外界不友善的態度感到灰心，強調司法改革國是會議籌備委員會行事公開透明，人選及21個議題都沒有黑箱作業，也不是玩假的。

司改國是會議分組會議共分5組，分組會議展開為期約3個月；未來分組會議以2週1輪、每小組預計開6次會議。5組分別為「全民信賴公正專業的司法」、「權責相符高效率的司法」、「參與透明親近的司法」、「保護被害人與弱勢者的司法」及「維護社會安全的司法」會議。

總統府司法改革國是會議籌備委員會日前已公布各分組議題清單，每組分配4到5大類議題及子題，共21大類議題。

分組會議不對外開放旁聽，會後新聞稿由總統府司改籌備會公布，全程會議影片於當日下午上傳總統府司改國是會議網站。1060222

(中央社)