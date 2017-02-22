當兵丟了未婚妻 逸祥今退伍只有5字要說

逸祥入伍期間協議和女友白白分手。（圖／翻攝自黃逸祥粉絲團臉書）

逸祥宣布退役。（圖／翻攝自黃逸祥臉書）

28歲「抓蛇哥」逸祥前年向女友白白（白馨儒）高調求婚成功，卻遭到女方家人反對，當時逸祥與白白都表達力挺對方決心，沒想到卻在去年底逸祥服役期間協議分手，主因是男方不希望女方拋頭露面工作，雙方沒共識便決定分開，歷經近一年的兵期後，逸祥今(22日)光榮退役，也在臉書上以五字感謝外界關心。

逸祥去年底認和白白情變，透露當兵期間薪水剛好跟在台北的房租打平，使他其它費用全吃老本，一年多來虧了6萬多，而女友白白想上節目工作賺錢，但逸祥不肯，雙方便發生爭吵，最終走向分手結局。

談及白白，逸祥曾表示知道自己養不起對方，也不想限制她，便同意分手取消婚約，今他總算退伍，稍早他在臉書宣布：「退役了，謝謝!」，網友與親朋好友也獻上道賀，小甜甜更是直接邀約說：「來當我助理吧」，其他人則問：「要回瘋神了嗎」、「期待你強勢回歸」。

(中時電子報)