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越女嫌家屬不信她敢毒殺金正男

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金正男之死 非因心臟病或毒針
涉嫌刺殺金正男的越南籍女子段氏香身穿旗袍。案發時，段氏香身穿印有LOL字母的白色上衣，被稱為「LOL女刺客」。（摘自網路）
越南籍女嫌段氏香
涉嫌殺害金正男的越南籍女嫌段氏香。（圖/網路）

毒殺金正男事件，震驚全球，至今已逮捕4名嫌犯，另外還有其他4名北韓籍嫌犯在逃，其中已遭逮捕的越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）家屬至今依然不相信她涉嫌毒殺金正男，他們認為她會笨到去殺北韓領導人的胞兄嗎?

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《多倫多太陽報》(Toronto Sun)報導，段式香13日涉嫌在馬來西亞吉隆坡機場對金正男臉部潑灑毒液，她在越南南定省(Nam Dinh province)老家，63歲的父親段文聖(Doan Van Thanh)說他至今無法相信女兒會犯下罪刑。他說她連老鼠、蟾蜍都會害怕，怎敢犯案，更何況她怎麼敢犯下震驚全球的殺人案件?

段文聖
段氏香的父親段文聖在越南老家接受媒體採訪。(圖/美聯社)

18歲的段氏香姪女Dinh Thi Quyen認為她是被詐騙才會涉嫌犯案，因為她人很好，但也太容易相信別人了。

段文聖說他女兒10年前離家讀書，在河內一所醫藥學校就讀，很少回家，在學校也沒有什麼朋友。最後一次看到她是在農曆過年時，她回家待了5天。

她的姪女Dinh Thi Quyen說14日案發隔天，段氏香曾打電話要她幫忙買一張可充值的電話預付卡，因為她想把錢轉到河內一家商店，買件喜歡的洋裝。Quyen幫她買了卡片，並且把號碼傳給她，但是不清楚這筆錢最後有沒有轉到商店去。

段氏香姪女Dinh Thi Quyen
18歲的段氏香姪女Dinh Thi Quyen手上拿著段氏香的照片。(圖/美聯社)

《多倫多太陽報》稱，越南當地媒體廣泛報導金正男死案，但是直到19日才提到有一越南公民遭到警方逮捕。

段氏香家屬後來從新聞媒體得知她在馬來西亞被捕時，曾經嘗試打電話與她聯繫，但是沒有成功。

(中時電子報)

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文章來源：'She would not have dared to do it'; Family of suspect in Kim Jong Nam death believe she was duped

關鍵字：金正男段氏香越南北韓
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