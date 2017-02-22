機捷斷軌照通車 郝龍斌：民進黨執政能力赤裸呈現

機場捷運鋼軌斷裂情況。（甘嘉雯翻攝）

桃捷公司巡檢發現鋼軌斷裂，但不影響行車安全。（報系資料照 甘家雯攝）

正在試營運的機場捷運，驚傳軌道出現裂縫，機捷已更換新軌，並表示不影響試營運及通車。國民黨副主席郝龍斌諷刺表示，從機捷斷軌事件可看出「海水退潮中，民進黨執政能力正赤裸呈現」。

機場捷運目前正在試營運，預計3月2日通車。不過2月18日凌晨2點例行維修保養巡檢工作時，巡檢人員發現林口站和山鼻站間的A9a緊急停靠站附近，一處道岔、鋼軌界接鋼材有約0.2至0.5公分的斷裂。

該處斷軌昨晚進行換置，今天凌晨完成修復檢測測試。桃園捷運公司表示，試營運及通車不受影響。

郝龍斌今（22日）在臉書貼文指出，「國民黨執政期間，桃捷公司公布機場捷運4522項缺失。民進黨執政後，桃捷同意『先通車、再改善』。蔡英文搭乘機場捷運比大姆頭喊讚。然後⋯⋯⋯就斷軌了。海水退潮中，民進黨執政能力正赤裸呈現了」。

有網友回應郝龍斌留言，表示這是「典型的兩套標準，對綠營自己一律是先求政績再來修正，對藍營是要求完美近乎苛求，吹毛求疵只求不要有政績」；也有人說「早晚會出事的，詐騙集團等著吧！」。

不過也有網友留言「貴黨的執政能力也在那4522項缺失中，赤裸的呈現無遺呀」、「讓桃捷寫個『恥』字在兩大黨臉上⋯」。

(中時電子報)