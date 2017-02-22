機捷斷軌照通車 郝龍斌：民進黨執政能力赤裸呈現
正在試營運的機場捷運，驚傳軌道出現裂縫，機捷已更換新軌，並表示不影響試營運及通車。國民黨副主席郝龍斌諷刺表示，從機捷斷軌事件可看出「海水退潮中，民進黨執政能力正赤裸呈現」。
機場捷運目前正在試營運，預計3月2日通車。不過2月18日凌晨2點例行維修保養巡檢工作時，巡檢人員發現林口站和山鼻站間的A9a緊急停靠站附近，一處道岔、鋼軌界接鋼材有約0.2至0.5公分的斷裂。
該處斷軌昨晚進行換置，今天凌晨完成修復檢測測試。桃園捷運公司表示，試營運及通車不受影響。
郝龍斌今（22日）在臉書貼文指出，「國民黨執政期間，桃捷公司公布機場捷運4522項缺失。民進黨執政後，桃捷同意『先通車、再改善』。蔡英文搭乘機場捷運比大姆頭喊讚。然後⋯⋯⋯就斷軌了。海水退潮中，民進黨執政能力正赤裸呈現了」。
有網友回應郝龍斌留言，表示這是「典型的兩套標準，對綠營自己一律是先求政績再來修正，對藍營是要求完美近乎苛求，吹毛求疵只求不要有政績」；也有人說「早晚會出事的，詐騙集團等著吧！」。
不過也有網友留言「貴黨的執政能力也在那4522項缺失中，赤裸的呈現無遺呀」、「讓桃捷寫個『恥』字在兩大黨臉上⋯」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。