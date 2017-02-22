北韓不容 傳金正男可能下葬俄羅斯

金正男在臉書上張貼的照片。（圖/金楚臉書）

從9歲起，金正男便由父親金正日送出國，獨自赴俄羅斯莫斯科，以及瑞士日內瓦等地留學。年過30，他因為持假護照，帶著妻小到東京迪士尼樂園遊玩，被日本驅逐出境，失去在北韓掌權的機會，而從2002年便開始流亡海外。

如今這位北韓最高領導人同父異母的長兄雖在馬來西亞遭毒殺，但可能還是改不了漂泊海外的命運。

據韓國中央日報22日報導，專家分析稱，金正男遭毒殺，表面上當事國是馬來西亞和北韓，但與韓國、美國及中國都有很深的關聯。首先，金正男生前在中國與澳門，而事發後，北京也一直對他的遺屬進行保護，目前尚未表達明確的立場，背後主要可能有對北韓與中國關係惡化的擔憂。

此外，由於金正男身為長子，無論死活，對金正恩都有某種程度的威脅性，據韓國中央日報報導，部分專家認為，金正男的遺體最後可能會被送往除了北韓和中國以外的第三國。而其中最可能的，就是他曾留學，還有母親下葬的俄羅斯。金正男生前曾數度造訪母親成蕙琳位於莫斯科的墓地。

韓國高麗大學國際研究生院教授金聖翰表示，「在獲得遺屬許可的情況下，將金正男的遺體火化後運往莫斯科，而北韓也可能會接受這種方式」。不過，屆時仍必須取得相關國家的諒解與協助。

金正男幼年時與父親金正日合照。（圖/網路）

金正男的父親金正日一生主要有4個女人，第一位是他1966年迎娶的元配洪一茜，兩人育有一女金惠敬。不過，熱愛電影的金正日1969年便愛上大他6歲的當紅影星成蕙琳，並開始同居。1970年9月，金正日與洪一茜離婚，而成蕙琳也拋夫棄子，於1971年5月生下金正男。

由於成蕙琳已婚，並育有1子1女，因此始終不得金正日的父親金日成歡心。據《明報》報導，金正男的姨母成蕙琅等人透露，由於金正男是私生子，自幼跟着外婆與姨母過着與世隔絕似的生活。而金正日最初因為與成蕙琳的戀情不為金日成所容，所以特別疼愛長子正男。不過，由於成蕙琳為躁鬱症所苦，情緒陰晴不定，加上70年代中期舞蹈員高英姬出現，正男母子逐漸失寵。1980年代後，成蕙琳的健康每況愈下，開始頻繁前往莫斯科求醫，並幽居當地，2002年夏60多歲的她客死異鄉，就葬在莫斯科。

而高英姬則在1981年為金正日生下次子金正哲，1983年又生下金正恩。

長居莫斯科的成蕙琳去世後，金正男返回平壤，雖再獲父親重用，但仍鬥不過年齡和自己差了14歲的小弟金正恩。

金正男和金正恩鮮少見面， 2009年4月初金正恩動員國家安全保衛部，突襲他與親信密會，他曾臭罵：「那小子要殺我。」2010年，北韓偵察總局派員在中國打算藉假車禍謀刺金正男，卻不料事跡敗露。而父親金正日過世，姑丈張成澤被金正恩處決後，金正男其實已斷絕了與北韓的聯繫。

(中時電子報)