偷車賊車上睡 員警關心破竊案

32歲的潘姓男子日前在新北市樹林區中正路竊得小貨車，行至板橋區華江五路時，因疲倦將車停靠路邊打盹，海山警分局江翠派出所巡邏員警見狀，上前敲打車窗關心，潘嫌驚醒，見警察在旁，以為東窗事發，緊張到說不出話，員警察覺可疑，查詢車籍資料發現該輛小貨車已通報失竊，當場將潘嫌逮捕。

(中時)