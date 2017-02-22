玩尋寶偷線香及遺照相框 2男被逮送辦
台南2名男子在PUB和友人飲酒作樂時，玩起「尋寶遊戲」，竟潛入住宅神明廳偷取線香及裝有遺照的紅色相框，結果驚動屋主報警逮捕，其中1人還被搜出K他命，依法送辦。
台南市警局第六分局今天指出，從事服務業的26歲林男、杜男，日前凌晨在台南安平區1間PUB和友人飲酒作樂，眾人玩起「尋寶遊戲」，必須找到「紅色物品」帶回PUB，否則就是「魯蛇」。
林男、杜男走出PUB，一路找到南區1間透天厝，看到4樓透出紅光，就從2樓侵入，再走樓梯到4樓，偷取紅色線香及用紅紙包覆、裝有遺照的相框後，自鳴得意，以為自己不是「魯蛇」。
未料屋主在樓下聽到4樓有聲響，立刻報警，警方隨後趕到，林男、杜男嚇得躲在4樓陰暗處，還是被警方找到，2人手上就拿著線香和相框，杜男身上更被搜出83.4公克的K他命，林男、杜男尿液也被驗出有毒品反應，一併送辦。1060222
(中央社)
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