巴拉圭知名畫家畢亞葛蘭拜會俞大?
巴拉圭寫實主義畫家畢亞葛蘭（Adriana Villagra）於當地時間21日拜會駐巴拉圭大使俞大?，就中華民國與巴拉圭兩國之間藝術交流廣泛交換意見。
俞大?首先恭喜畢雅葛蘭送審的二幅畫作均入圍本年度「社團法人台灣國際當代藝術家」（TICAA）主辦的「國際藝術家大獎賽」（International Art Competition）。
畢亞葛蘭表示，協辦單位「台北新藝術博覽會」連續三年寄出邀請，今年是首次參賽，也是該競賽首次有巴拉圭畫家參加且作品入圍決賽，除能使亞洲地區民眾認識巴拉圭及拉丁美洲的藝術創作，並有助於她打開亞洲藝術市場。
俞大?續表示，今年適逢中華民國及巴拉圭建交60週年，將邀請頗負盛名的魯伊斯（Koki Ruiz）、吉爾（Esperanza Gill）及米蘭達（Hernan Miranda）三位巴國畫家赴台展出作品，盼日後有適當文化活動能與畢亞葛蘭合作，並預祝其參賽作品能奪得佳績。
本年度「國際藝術家大獎賽」共計有4207幅作品參選，最終有來自全球五大洲共175位藝術家、266幅作品入圍決選，將於4月13日至17日在第七屆台北新藝術博覽會展出並舉行決選。
畢亞葛蘭畫風為運用摺紙、花卉、樓梯、天空等物體，象徵日常生活各項困難及挑戰，這次參賽油畫作品為「鬆手」及「地平線上的窗口」。1060222
(中央社)
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