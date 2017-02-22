暨大走入社區 潘文忠引為典範

我要評比

暨南大學設立校級的「水沙連人文創新與社會實踐研究中心」，走入社區協助村里營造、空污減量。教育部長潘文忠今天邀請暨大團隊到部務會報分享，並考慮擬定相關政策。

邁向頂尖大學、典範科技大學等競爭性計畫，正在重整階段。潘文忠今天主持部務會報，致詞時指出，107年高等教育會有更進一步的思考和規劃，其中不管什麼型態的大學，除了學術發展外，都要「盡社會責任」，是全國各界的共識。

潘文忠以暨南大學為例，師生一同走進社區，協助社區營造、夜間課輔等，還發揮專業，幫社區設計PM2.5測試裝置，隨時可以瞭解空氣品質狀態。

潘文忠認為暨大經驗可以成為各校典範，讓大學不只是學術殿堂，而是將研發智慧與學生連結，讓他們能關心所在地區，「教育從這方向進行，大學會是地方的寶。」1060222

(中央社)