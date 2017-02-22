處理家暴無國界 警助外籍人士度難關

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處理家暴無國界，高雄市警察局婦幼隊經由社會局轉介處理外籍人士家暴案，成功輔導順利度過離婚難關，化解危機。

一名60多歲的外籍人士不諳中文，因妻子訴請離婚，他的情緒陷入低潮，由於社工擔心處境，轉介高雄市警察局婦幼隊協助處理。

高雄市警察局婦幼隊今天表示，處理家暴無國界，由通過美國聯邦調查局（FBI）查緝網路兒少性剝削專業訓練，且具深厚英文造詣的婦幼隊家暴承辦人謝勝隆提供諮詢輔導服務。

謝勝隆表示，處理時先協助訴訟案件流程進行，並討論子女管教技巧，經過長時間的支持陪伴及觀念導正，案主家的親屬間互動已趨穩定。

高雄市警察局婦幼隊表示，在家暴防治上，警方扮演極重要的角色，110受理報案後，轄區分駐所和派出所員警會立即趕到現場即時處置，110同步將案件轉到婦幼隊列管。

婦幼隊列管案件後，家暴承辦人將會同分局家防官開始分級管理，其中高危機個案最優先處理，全力管控家暴危害，防止傷亡發生，並引導以理性解決家務事。

高雄市去年警政團隊會同處理討論的高危機個案達1200多案次，視個案情節啟動制約告誡、拘提逮捕、建請聲押及強制醫療等措施，降低家暴意外風險。

高雄市警察局婦幼隊提醒民眾多加關注周遭人士，如果發現問題即刻撥打113婦幼專線和110報案專線。1060222

(中央社)