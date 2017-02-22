港府擬發展香港為亞洲資產管理中心
香港當局計畫把香港發展成為亞洲的資產管理中心和財富管理中心，計畫擴大利得稅的豁免範圍，涵蓋境內以私人形式發售的開放式基金型公司，從而吸引基金來港註冊。
財政司司長陳茂波今天在向立法會提交的2017至18年度的政府財政預算案中，作了以上表示，並提出一系列相應措施。
他說，為推動香港成為全面的基金服務中心，政府建議擴大利得稅的豁免範圍，涵蓋境內以私人形式發售的開放式基金型公司，從而吸引基金來港註冊。
財經事務及庫務局將會就此諮詢業界意見。
他又說，去年，香港證監當局與瑞士金融市場監管局就雙邊基金互認安排簽署備忘錄，容許合格的香港公募基金透過簡化的審核程序，在瑞士市場直接銷售給公眾投資者。
證監會現正積極與其他地區研商，期望能陸續達成協議。
此外，港府除通過發行不同種類的債券來發展本地債券市場外，也正與中國大陸當局研究如何進一步便利兩地投資者參與債券市場，優化債券市場基礎設施的聯繫。
陳茂波並指出，香港背靠大陸，面向國際，這種優勢為金融業帶來不少機遇，比如「滬港通」及「深港通」相繼開通，對香港與大陸資本市場互聯互通有開創性意義。1060222
(中央社)
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