屏市托嬰中心女嬰 午睡突無呼吸心跳

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屏東市忠孝路一家托嬰中心今天下午有一名1歲的曾姓女嬰在睡午覺時，突然臉部發紺，無呼吸心跳，立即通報消防局送醫急救。

屏東基督教醫院表示，女嬰無明顯外傷，到院前無生命跡象，正搶救中。106222

(中央社)