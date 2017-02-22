UBER前員工控遭性騷擾 再揭矽谷性別歧視問題

知名科技公司Uber為市值650億美元的大公司，但卻對卻多次草草處理職場性騷擾事件。(圖/美聯社)

高薪高福利的矽谷是許多人的夢想工作環境，然而隱藏在這個光鮮亮麗的產業之下，卻也有很嚴重性別歧視及性騷擾問題，這些年來因為這些問題不斷發生而被大家詬病。最近知名的科技公司UBER的前員工爆料自己在公司被主管性騷擾，而且遭到公司不當處理的過程，引起了外界轟動。

美國知名科技公司UBER的前工程師蘇珊•福勒（Susan Fowler），日前在部落格寫了一篇自己在UBER工作一年的經歷，內容提到她上班的第一天就被主管性騷擾，主管向她表示自己在尋找性伴侶，雖然他想避免工作上的麻煩，但仍會忍不住想找女性發生性關係。

這次引起轟動的性騷擾事件是由uber前工程師蘇珊在部落格上揭露的。(圖/susanjfowler.com)

蘇珊(左)在uber擔任工程師。(圖/susanjfowler.com)

蘇珊也因此將這起性騷擾事件上報給人力資源部，希望可以擺脫性騷擾的恐懼，沒想到公司雖然承認這是一起性騷擾，但是因為該名主管是「初犯」，所以僅給予口頭警告，並且還讓蘇珊幾乎沒有選擇的轉去其他團隊。更誇張的是，事後蘇珊和其他女性員工聊天發現該名主管並非初犯，類似的性騷擾狀況早已層出不窮，而人資部門卻欺瞞這些女性員工。

另外，蘇珊也表示UBER有嚴重的性別歧視，當她向主管反應女性員工遭到不公平待遇紛紛被調離原職位時，主管卻嫌棄是女性工程師不夠認真才導致這種情況發生。另外，該公司曾發放的皮衣作為工作獎勵，然而因為女性人數過少，沒辦法訂製和男性一樣便宜的皮衣，所以公司決定僅取消女性員工的這項獎勵，這些不公平待遇最後讓蘇珊選擇離職，而她也發現這期間公司的女性工程師從原本的25%變成僅剩3%，

而這件性騷擾案件被公開後，UBER的創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）也回應：「蘇珊被性騷擾的事件非常惡劣，是違背UBER所代表和信仰的一切」，也說「任何有這種行為或是認為這是可以接受的人，將都會被解僱」，並且成立獨立調查小組來調查此事，看似整治性騷擾問題的決心堅定。

UBER的創辦人卡蘭尼克(左)。(圖/美聯社)

但其實UBER公司就曾在過去惹出一連串的性別歧視爭議，包括創辦人卡蘭尼克3年前接受《GQ》雜誌訪問時表示，專為女性而設的服務可能會被稱為「Boober」（boob 有女性乳房之意）。2014年，法國的UBER也曾經請模特兒來當司機宣傳，而活動畫面中卻不斷聚焦模特兒的胸部，因此引來物化女性的爭議。同年，該公司的高級副總裁邁克爾（Emil Michael）竟聘請人跟蹤女記者的私生活，只因該名女記者曾撰文攻擊UBER是有性別歧視的公司。

矽谷知名科技公司google總部。(圖/shutterstocks)

矽谷知名科技公司facebook總部。(圖/shutterstocks)

據調查矽谷的Google、Facebook等知名科技公司中，男性工程師佔了超過70%，女性工程師僅佔不到20%，而這當中有60%的女性在職場遭遇過性騷擾，大部分都是被主管性騷擾，而且有超過60%的女姓工程師表示，對處理的結果感到不滿，可見蘇珊這起性騷擾事件以及公司的不當處理，顯然是矽谷科技產業的縮影。

而性別歧視也儼然成為矽谷長久以來的文化，甚至讓不少人用「哥們程式設計師」(brogrammer)的稱謂來諷刺矽谷的男性居多的結構。而在矽谷中占不到20%的女工程師，也因為受到「男性領導文化」(alpha-male culture)影響，很難晉升到高級職位甚至董事會。

(中時電子報)