比指甲還小 印度南部新發現7種夜蛙

新發現的七種夜蛙之一Vijayan’s Night Frog只有1.36公分大。(圖/SD Biju)

新發現的七種夜蛙之一Robinmoore’s Night Frog只有1.22公分大。(圖/SD Biju)

科學家在印度新發現7種青蛙，其中4種體積非常小，可以輕易地站在一塊銅板或是指甲上。

根據ABC新聞網(ABC News)，德里大學(University of Delhi)的科學家過去5年在印度南部的西高止山脈地區(Western Ghats)發現了這些青蛙。這些物種通常都被稱作為夜蛙，因為他們主要在夜間活動，膚色也偏深。

其中4種是世界上最小的青蛙之一，身材尺寸在約1.22到1.6公分之間，可以輕易地坐在一塊銅板或是一片指甲上。過去發現的同類青蛙多居住在溪流中，但這些新發現的青蛙居住在潮濕的樹葉堆和溼地植物上。

這些小青蛙可能因為體積過於狹小、行跡隱密、叫聲很像昆蟲，因此很容易被科學家忽略，但其實它們在當地數量相當多。參與這項研究的德里大學的博士生Sonali Garg，在田野研究後對這些青蛙存在的數量感到相當驚訝。

這個新發現使得目前已知的夜蛙數量從原本的28種上升到35種，原本科學家以為夜蛙中體積不到1.8公分的小型種類只有3種，在這個新發現後科學家認為小型種大約佔了夜蛙的20%。夜蛙屬於一種西高止地區的特有種，7,000到8,000萬年前才在印度的陸地上多元發展。這些新發現的夜蛙種類，將有助科學家了解這個地區的蛙類的演變。

但這些青蛙居住的地方非保護區，許多都棲息在人工改造過的環境中，因此很容易受到棲息地遭干擾、破碎化等的影響。主導這個研究的德里大學教授S.D. Biju說，大約32%的西高止地區青蛙面臨絕種的威脅。他認為新發現的這7種青蛙中，其中5種應該面臨人類產生的威脅，需要立即被列為保育類物種。

(中時電子報)