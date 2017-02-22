美國安顧問馬斯特主動通話 日媒：暗示重視日本

我要評比

日本國家安全保障局局長谷內正太郎22日上午與美國川普政府新任命的白宮國家安全顧問麥克馬斯特（Herbert Raymond McMaster）舉行電話會談，就緊密合作達成共識；會談還確認谷內將盡快訪美，與麥克馬斯特當面會晤。

前任國安顧問弗林因為和俄羅斯大使通話，引發洩密疑慮閃辭，並由美國陸軍中將麥可馬斯特出任。

共同社22日報導，麥克馬斯特表示日本是重要的同盟國，強調在各國負責安全事務的官員中，自己最先與谷內聯繫。雙方還就區域局勢交換了意見，並一致同意切實履行此前日美首腦會談所達成的協議成果。

報導稱，日本官房長官菅義偉在記者會上透露，此次通話是應麥克馬斯特方面的提議而實現的。他還稱「雙方確認將就安保政策緊密合作」。

《日本經濟新聞》稱，電話由麥克馬斯特主動撥打，作為就任後與同盟國的寒暄，並稱麥克馬斯特與日本最先取得聯繫，暗示重視與日本的關係。

(旺報)