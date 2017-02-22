反同婚團體周六上街 立院旁舉行「陽春麵大會師」

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由全國反同婚家長組成的「滿天星素人連線」，今天發表聲明，將於2月25日星期六，以「揮別白色恐怖，拒絕彩虹恐怖」為主題，在立法院旁舉行「陽春麵素人大會師」。

主辦單位指出，活動現場有「脫下口罩、不再恐懼」儀式，並以「全民吃麵」帶動活動高潮；同時將發表「三拒侵安」宣言，訴求全民拒繳健保費、同婚法案無限期擱置。

現場也將由多個素人親子代表，控訴如何遭受彩虹霸凌、同志教育如何洗腦孩童；並報告全國各地罷免挺同立委進度。參與者將穿著「自己的孩子，自己救」白色上衣。

滿天星素人連線表示，由來自全國各地的家長組成，跳脫過去反同運動以基督教會為主力，超越宗教、政黨，為拒絕同志洗腦教育入侵校園，加上同婚修法爭議，走上街頭。

滿天星也呼籲，總統府對話機制務必納入家長意見，同婚修法最大反對聲音不是宗教團體，而是來自全國各地的家長。同婚修法改變現行家庭制度，家長父母才站出來抗爭，若執政黨一意蠻幹通過修法，全國家長將發起更大的抗爭。

(中時)