全場僅2安不敵橫濱 韓國隊熱身賽2連敗
經典賽與中華隊同分在A組的韓國隊，今天(22日)在沖繩進行第2場熱身賽，交手日職橫濱DeNA灣星，韓國隊全場只敲出2支安打，靠捕手梁義智的2分全壘打轟下分數，終場以2比3落敗，熱身賽貧打苦吞2連敗。
韓國隊為備戰3月6日開打的經典賽，13日起在沖繩展開移地訓練，期間共安排2場熱身賽，19日先交手日職讀賣巨人隊，打線完全遭封鎖，全場僅擊出4支安打，以0比4遭完封，今天第2戰火力依舊沒有發揮。
此役韓國隊全場只出現2支安打，其中梁義智在第2局敲出2分全壘打，成了僅有的分數進帳；而韓國隊先發投手梁玹種，主投2局，被敲2支安打，失1分，曾效力於日職羅德隊的投手李帶溵(李大恩)則是在第8局登板，被敲3支安打失2分遭逆轉。
韓國隊在沖繩的熱身賽以2連敗收場，全隊預計明天返回韓國，接下來將在25、26日交手經典賽古巴隊，28日對戰澳洲隊，替3月6日的全球首戰做準備。
(中時電子報)
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