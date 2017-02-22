台灣燈會台鹽綠能燈區 原汁原味移師七股鹽山
「台灣燈會在雲林」突破千萬觀光人數，其中台鹽公司以綠能為主題打造的「愛福蝶、護地球」燈區也成為「嬌」點！如今燈會雖已閉幕，但台鹽宣佈將燈區原汁原味移師七股鹽山，持續推廣節能環保理念，並結合佔據鹽山山頂的貓頭鷹巨型公仔、收藏展和「氟碘鹽知識家」互動展，讓遊客大飽眼福。另位在苗栗的「通霄觀光園區」也將推出鹹蛋DIY和多重優惠，邀民眾利用228連假暢遊鹽山、通霄園區，打造精彩的一日遊行程。
台鹽表示，日光充沛、幅員廣大的七股鹽山是該公司響應綠能政策、規畫大面積太陽能板的據點之一，多年來已創造可觀的乾淨能源，如今在七股鹽山展出綠能燈區，能使綠色理念更為生動、活潑，富含教育和娛樂價值。
台鹽「愛福蝶、護地球」燈區裝置藝術以展翅的蝴蝶詮釋「守護自然、向外飛馳」的概念，並運用科技數位化點控光源演出，加以高效節能之太陽能板供電，搭配LED動態光環境展現璀璨光影、似蝶繽紛變化的美麗燈區，營造充滿綠意花香、歡樂氛圍的視覺饗宴，呈現台鹽乘載夢想、節能減碳的國際化願景。
被譽為假日集客聖地的「通霄觀光園區」，則是台鹽公司旗下鹽品、包裝水的生產重地暨觀光工廠，除了免費入園，以及工廠導覽、戶外親水廣場、溫泉溪泡腳池等獨特設施吸引觀光人潮外，還將從3月14日起全新規畫「鹹蛋DIY」手作活動，以台鹽特級精鹽、海洋鹼性離子水為材料，配合現代人減鈉之健康訴求降低食鹽使用量並搭配洗選雞蛋和米酒頭，製作出健康又美味的鹹雞蛋。
台鹽表示，通霄觀光園區還要推出「鄉親日活動」回饋苗栗居民、強化在地觀光，並將於每年的3月、12月的每星期一推出包裝水、鹽品等優惠活動。此外，台鹽更加碼文創鹽如玉產品7折優惠，將在全省台鹽生技門市、七股鹽山、通霄觀光園區等銷售點熱銷中，讓消費者收藏、送禮兩相宜。
(中時)
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