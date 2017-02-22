偷渡歐洲移民激增 利比亞外海再救630人

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義大利海岸防衛隊今天在利比亞外海展開救援行動，救起2艘漂流船隻，包括1艘大船及1艘橡皮艇，共救起約630名嘗試橫越地中海的移民。

紅新月會（Red Crescent）表示，這2次救援行動前，已有74名溺斃移民遺體被沖上利比亞首都的黎波里西部海灘。英國「每日快報」（Daily Express）網站報導，他們渡海時，疑似遭人蛇取走船隻的馬達。

法新社報導，由於利比亞缺乏軍隊及常備警力，海岸防衛隊的工作由數個民兵團體執行，但他們經常遭控共謀或涉入人口走私交易。

今年試圖橫越地中海的人數激增，其中多數從利比亞西部出發，當地距義大利僅300公里遠。

歐洲各國現正考慮阻擋數以千計移民抵歐的措施，令非政府組織擔憂，受困利比亞的移民可能受虐。（譯者：中央社廖禹揚）1060222

(中央社)