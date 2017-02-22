聯發科併立錡疑內線交易 檢調搜索鄭男

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檢調接獲檢舉，聯發科合併立錡公司疑有內線交易，清查出立錡么姓女經理的鄭姓丈夫涉案，初估獲利新台幣300萬元。北檢今天指揮調查官兵分10路搜索，約談鄭男等13人。

檢調指出，目前未查出聯發科有人員涉案。1060222

(中央社)