2/27調假加班 加班費以休息日算
許多公司2月27日都跟2月18日的假日對調，連成4天連假。勞動部表示，如果勞工2月27日加班，其加班費則以休息日計算。
勞動部表示，許多公司為了在228假期有4天連假，會將2月18日的休息日跟2月27日的上班日對調。在這個情況下，勞工如果2月27日加班，其加班費則以休息日計算。
休息日加班費的計算方式為2小時內，按平日每小時工資另給予1又1/3，再繼續工作者，按平日每小時工資另給予1又2/3，加班超過8小時，雇主需另加給勞工本薪。
休息日的工作時間計算，4小時以內者，以4小時計，超過4小時以8小時計，超過8小時至12小時以內者，以12小時計。
勞動部指出，但如果勞工並無調移2月18日跟2月27日，則27日當天仍為正常上班日，此時勞工上班就無加班費的問題。1060222
(中央社)
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