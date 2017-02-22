關之琳公開懺悔當小三 流產正宮9字嘲諷
香港女星關之琳日前在大陸節目《魯豫有約》分享心路歷程，在談及第三者傳聞時，節目還放上富商馬偉清與前妻陳美琪照片，對此關之琳坦言後悔，因為還是傷到了人家。不過這話聽在「被傷害」的陳美琪耳裡，則是選擇用9字回應關之琳的懺悔。
關之琳在節目被魯豫問及小三傳聞，她直言：「我沒有主動就行了，擋不住人家為我做甚麼事情。」暗示一切都是男方主動。那有後悔嗎？關之琳就說，有，畢竟當年還是有傷害到人家。
陳美琪最為台灣觀眾所知曉的作品，就是在《新白娘子傳奇》飾演小青一角，她與馬偉清1986年結束7年婚姻，有傳與關之琳介入有關，陳美琪早前受訪也透露當年自己懷孕，因為「某人」不停致電騷擾，說話不堪入耳，導致自己情緒緊張而流產。
如今聽聞關之琳這番後悔說，陳美琪就向港媒回應：「有悔意？那還不算太壞！」語氣相當酸。
(中時電子報)
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