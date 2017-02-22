彰縣北斗警己查到床頭，販毒男還裝睡

涉嫌擁槍販毒的黃男在北斗警方幹員查緝時，竟然還裝睡。（鐘武達翻攝）

涉嫌擁槍販毒的黃男，住處被起獲毒品及槍枝等證物。（鐘武達翻攝）

起床囉！41歲綽號「阿班」的黃姓男子涉嫌販毒又擁槍自重，彰化縣北斗警方今天凌晨到大村鄉住處攻堅查緝，員警都已經攻到床前，竟還耍賴佯裝在熟睡，警方現場搜出海洛因、安非他命及改造槍枝，他還裝得很無辜。

彰化縣警北斗分局偵查隊長楊昭賢指出，警方去年12月接獲情報指稱「阿班」的男子經常在員林市及溪州鄉等地販賣毒品海洛因及安非他命，為了怕黑吃黑，男子還隨身攜帶著槍枝 。

歷經近2個月蒐證，警方查出家住大村鄉41歲的黃男涉嫌重大，經埋伏見時機成熟，即報請檢察官及法官核發搜索票及拘票，總計出動30名警力兵分10路，今天凌晨拂曉出擊，並且順利逮捕黃男及另2名涉嫌購買毒品吸食的男子。

楊昭賢說，拘提行動時，黃姓主嫌躲在房間，員警敲門大聲呼喊，就是不回應，最後員警都已經破門而入挺進到床前，他依然假裝在熟睡，「叫都叫不醒」。

幹員們搜索果然在屋內起獲包括海洛因、安非他命等毒品以及電子磅秤、改造手槍1枝及槍枝零組件等證物。全案將先依《違反毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移請彰化地檢署偵辦，並擴大追查槍枝來源。

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(中時)