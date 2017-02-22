楊典忠續催生樂群二村候車亭 疾呼國產署撥地

市議員楊典忠持續催生樂群二村公車站、北側往清水方向候車亭。（陳淑娥攝）

建置公車侯車亭，民眾可以在安全舒適的候車。（陳淑娥攝）

台中沙鹿區居民企盼了3年，中清路上的樂群二村公車站、南側往大雅方向候車亭，終於在2月完成建置，市議員楊典忠持續催生北側往清水候車空間，呼籲國產署儘速同意土地撥用，讓民眾可以在安全舒適的候車亭候車。

沙鹿區公明里鄰近清泉崗機場，中清路為該里通往市區及港區的重要道路，不論上課學生或買菜的居民，皆在中清路樂群二村站等候公車；民眾蔡先生說，由於該站無候車亭，每天看見長輩在路旁等公車，經常是車多風大險象環生。

楊典忠獲悉後請交通局會勘，發現設置地點屬國防部中山科學研究院與國產署權管，經過市府協調努力，於去年9月獲中科院同意無償使用，今年2月已完成南側往大雅方向的候車亭建置，如今持續催生北側往清水候車空間。

楊典忠表示，地方政府因民眾等車需要評估設置候車亭，中央機關若無使用應該順應民意與鄰為善，若設置候車亭等中央機關同意需要3年，那就很離譜！他疾呼國產署儘速同意北側候車空間撥用，讓民眾能在安全舒適的候車亭候車。

(中時)