昔布雷迪小弟 搖身愛國者頭號外接手
日前甫落幕的NFL超級盃，新英格蘭愛國者隊奇蹟似大逆轉，讓許多人驚呼連連，而他們能逆轉，當家四分衛布雷迪(Tom Brady)絕對是功臣之一，不過若沒有技巧高超的外接手與他配合，傳得再準確也是徒然，愛國者隊的當家外接手艾德爾曼(Julian Edelman)，就扮演這樣的角色。
《騰訊體育》報導，艾德爾曼過去曾是傳跑俱佳的雙能四分衛，但僅178公分、傳球準確度不算高，2009年投身NFL選秀時，不少人就認為他得改打外接手或回攻員。諸多不利條件影響下，導致他與布雷迪一樣，沒有獲得太多關注，但愛國者隊卻發現了他，於第七輪第232順位延攬他加盟。
生涯初期，儘管艾德爾曼偶有佳作，但想成為主力就是缺少臨門一腳，直到2010年季後，他透過經紀人牽線與布雷迪對練，這才改變他的命運，帶著「願意接100個球」、「跑到不能跑為止」的心態，從一開始被布雷迪操到累癱，到後來兩人交情越來越深，默契也越來越好。
磨練至今，艾德爾曼已從布雷迪的小弟，搖身成愛國者不可或缺的當家球星，儘管此次的超級盃，幾次漏接讓他差點成為千古罪人，但最後第四節的奇蹟大反撲，他先在2分28秒時，突破三名防守員的防線，完成一次不可思議的23碼「頭盔接球」，助愛國者隊扳平比分，才能在最後上演逆轉奪冠戲碼。
總計艾德爾曼8年生涯，出賽103場接住425球、總接球碼數4540碼；值得一提是，他15場季後賽89次的接球，已高居NFL史上第三，儘管距史上第一傑瑞萊斯(Jerry Rice)的151次有段差距，不過萊斯到42歲才有那般成就，以艾德爾曼現在才30歲，想超越他的成就並非只是空談。
(中時電子報)
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