才認戀王陽明舊愛 朱鎮模昔嘴砲稱被章子怡暗戀
演出《奇皇后》韓星朱鎮模上週認戀王陽明舊愛、大陸女星張儷，引來粉絲不少祝賀，今(22日)陸媒挖出朱鎮模黑歷史，指他當年與章子怡合拍電影《武士》後，回韓國曾在節目上嘴砲稱被章子怡暗戀，引來網友反批：「往臉上貼金」，事後他為滅火，急忙致電章子怡道歉，稱只是在開玩笑。
朱鎮模日前發出與張儷合影，認了過年期間兩人被拍到日本甜蜜旅行，還打趣稱會好好照顧「儷姐」，據《新浪娛樂》報導，朱鎮模2010年上韓綜《黃金漁場》，自曝9年前和章子怡合作《武士》時，感受到女方對他有好感，稱「看眼睛能覺得有些什麼」，還故作懊悔說：「要是知道章子怡會有今天，當時我怎麼會這樣呢」。
朱鎮模說，因當時有女友，便搬到劇組宿舍想跟對方劃清界線，還稱此舉使章子怡動怒，節目播出引發熱議，一周後朱鎮模趁章子怡因工作到韓國時，親自打電話向對方道歉，收拾殘局，網友回酸：「過多自信就是自戀」、「現在只希望你對張儷好了」。
(中時電子報)
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