聯發科併立錡 立錡女經理涉內線交易遭約談

2015年時，聯發科董事長蔡明介（左）與立錡董事長邰中和（右）在證交所宣布雙方簽訂意向書。（本報資料照片／洪錫龍攝）

台北地檢署接獲檢舉，指2015年8月底至9月7日間，聯發科併立錡科技，在此重大訊息發布前，立錡的么姓女經理涉嫌透過鄭姓丈夫買進立錡股票，涉嫌內線交易，擬制性獲利約300萬元。台北地檢署今指揮台北市調處搜索相關人住所等10處，並約談么女、鄭男等13人到案，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

(中時)