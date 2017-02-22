中社鬱金香花季 20萬株連番亮相

可愛幼童扮演小精靈，穿梭在五顏六色的花海中，宣告中社花市鬱金香花季正式展開。（陳淑娥攝）

可愛幼童手舞足蹈，宣告中社花市鬱金香花季正式展開。（陳淑娥攝）

可愛幼童擺出超萌模樣，宣告中社花市鬱金香花季正式展開。（陳淑娥攝）

被歐洲人稱為「魔幻之花」的鬱金香，五彩繽紛綻放在后里中社觀光花市！今年業者首次引進日本鬱金香，鮮豔黃小町、富山紅等十分吸睛，還有荷蘭40餘品種約20萬株，22日起在歐式花園陸續亮相至3月中旬，每周將更新品種以展現新風貌吸引遊客，花迷將可大飽眼福！

中社花市鬱金香花季今日開幕，今年已邁入第13年，特別請來可愛幼童扮演小精靈，一同穿梭在五顏六色的鬱金香花海中，樂團也進行現場演奏，讓遊客陶醉在賞心悅目的花海中。

業者賴啟文表示，300坪的主展區有15個品種、萬餘朵鬱金香率先登場，今年更首次與日本富山縣合作，種植近10種日本培育的鬱金香，其中黃小町、富山紅搶先艷麗綻放，成為園區的新寵兒；荷蘭品種夜后鬱金香以黑色姿態出現，更是獨樹一幟，還有十分漂亮的冰淇淋鬱金香，讓人垂涎三尺真想咬一口！

賴啟文指出，由於今年暖冬，廣受歡迎的冰淇淋鬱金香目前正陸續綻放中，預定228正式亮麗展出，遊客若想一睹風采，可要掌握連假的機會。園區今年共準備20萬株鬱金香，品種多達40餘種，包括單瓣、重瓣或單色、雙色系等不同顏色品種，每周將更新花卉讓遊客大開眼界。

業者表示，鬱金香花展自2004年底起，逐年吸引國人前往，近兩年來國際遊客大量增加，尤其東南亞更絡繹不絕，預估228四天連假，將可吸引3萬人潮；鬱金香花展即日起將持續綻放至3月中旬，歡迎遊客走一趟中社花市，悠閒愜意的沈浸在萬紫千紅的花海中。

(中時)