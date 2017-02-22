台灣燈會在嘉義 張花冠：創意突破過去
嘉義縣睽違11年再度取得台灣燈會主辦權，今天在縣政府中庭燈會造勢記者會上，張花冠強調要突破過去刻板燈會想法，要以精巧的創意，讓大家印象深刻。
記者會上，張花冠再度以一身奧黛莉赫本造型為2018燈會登台造勢，與雯翔舞團一同表演，嘉義市長涂醒哲、嘉義縣議會副議長陳怡岳、縣府團隊、嘉義縣18鄉鎮市長都來替燈會站台，場面隆重熱鬧。
張花冠說，燈區面積將超過50公頃，結合觀光、科技、文化及藝術，展現嘉義縣的在地新價值與創新能量。
張花冠指出，2018年台灣燈會將會兼具在地與全球化、傳統與現代化、民俗技藝科技化等特點，輔以四通八達聯外道路，同時還有高鐵、台鐵、3萬個停車位，也將完整規劃接駁動線，避免因塞車影響賞燈興致。
張花冠說，嘉義縣主辦台灣燈會預計至少要突破1000萬旅遊人次，對於鄰近縣市也都會帶來不錯觀光效益，因此，告訴所有鄉親朋友，縣府在接到燈會舉辦電話的同時，就立刻動員成立團隊，突破過去刻板燈會想法，要以精巧的創意讓大家印象深刻。1060222
(中央社)
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