查緝網鴿集團過程巧遇 營救母子穿山甲
苗栗縣警察局頭份分局繼掃蕩網鴿勒贖不法集團之後，另與通霄警分局及民間護鴿團體等共同組成「護鴿專案」持續在山區查緝。頭份分局副隊長陳君達上午率分隊長洪國棟、小隊長劉祥欽及民間護鴿團體等8人，於掃蕩非法網具途中，發現1對屬保育類的母子檔穿山甲「落網」，及時營救脫困並通報縣府農業處處理。
警方說，執行勤務中共查扣8副網具，另在造橋乳鴿山後方山區發現現場發現有這對保育類母子穿山甲，被網住動彈不得，警方立即拆除不法網具，避免無辜賽鴿及動物類再次受害。
(中時)
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