5千塊的愛心 蘭陽國際低音提琴夏令營嘉惠音樂學子

蘭陽國際低音提琴夏令營深受國際注目。(蘭陽文教基金會提供)

當年一份來自張月娥老師的5千塊獎學金，讓國家交響樂團低音提琴首席傅永和有機會念國立藝專，開啟真正的音樂之路。現在傅永和除了舉辦國際低音提琴夏令營，將名師請來台灣之外，也為家境清寒但有心學習音樂的年輕學子募款，將這5000元繼續傳遞下去。

傅永和1961年生於宜蘭礁溪，從小受到「宜蘭音樂界媽祖婆」張月娥啟蒙，開始學胡琴，國中畢業之際，傅永和想學音樂，但遭到父親強烈反對，認為男生學胡琴沒出息，就在父子鬧僵之際，張月娥親自上門拜訪傅爸爸，她不但保證傅永和的確擁有難得的音樂天分，還帶上5000元紅包給傅永和念藝專買琴，傅永和終於有機會走上音樂學習之途。

「當時的5000元幾乎是一個正常人家三分之一的月薪，我後來在藝專改學低音提琴，後來拿到法國政府獎學金赴法，在國立巴黎高等音樂院以第一獎文憑畢業，回台灣擔任樂團首席到現在，這5000元改變了我的一生。」傅永和說。

傅永和說，現在他有資源，有能力，也希望可以回饋社會，「以前出國一趟夏令營加上機票學費動輒十數萬，我們把好的老師請來台灣，大家一起分攤費用，就可以讓更多年輕學子開啟音樂視野，一起受惠。」今年傅永和也特別去募款，只要是家境清寒、中低收入戶、特殊境遇家庭子女、或近因發生重大變故導致經濟困難，只要提出相關證明，可以另外申請減免報名費5000元，讓這個5000元的愛心可以繼續循環下去。

連續兩年獲國際權威古典音樂雜誌《The Strad》報導，蘭陽國際低音提琴夏令營進入第三屆，今年蘭陽國際低音提琴夏令營仍由傅永和擔任藝術總監，除了去年「大師們的老師」湯瑪士‧馬汀（Thomas Martin）、任教於美國亞利桑那州立大學的卡達林‧羅塔魯（Catalin Rotaru）以及現任國立巴黎高等音樂的教授堤維西‧巴赫貝（Thierry Barbé）之外，還有首度加入義大利米蘭史卡拉歌劇院低音提琴首席朱塞佩‧艾托雷（Giuseppe Ettorre）。

傅永和說，這些老師也都讓他收穫豐富，不只是教演奏技術，也教人品，「像有一位來自國中學生因為家境清寒，但卻是少見的有天分，湯瑪士訝異她的天份，但也為了她的音樂未來擔憂，二話不說掏出口袋中的新台幣九千塊零用金匿名全部捐出去，希望這孩子不要放棄，我們都很感動。」

比起去年，師資多一位鑽石級陣容，但學費並沒有增加，宜蘭縣文化局長李志勇表示，這不但是一個傳遞音樂技術與知識的國際級夏令營，也是一個傳遞愛心的夏令營，「我認為這個夏令營的CP值很高，用這樣的費用就可以接觸大師，聽大師演奏。」李志勇說，不只是音樂學子在這裡切磋琴藝，老師們也在這個夏令營中交流，為台灣培養更多優秀的音樂人才，「這個活動非常有意義。」

2017蘭陽國際低音提琴夏令營將於7月13日到7月21日舉行，今年將招收60名國小五年級以上、具有演奏經驗的學生，即日起展開報名。相關簡章可搜尋FB「2017蘭陽國際低音提琴夏令營」粉絲專頁。

(中時)